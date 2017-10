Startseite > News > MAGNA Immobilien erwirbt Grundstück in Hamburg-Stellingen

MAGNA Immobilien erwirbt Grundstück in Hamburg-Stellingen

Hamburg: Die MAGNA Immobilien hat ein Grundstück in der Randstraße 65 erworben. Das Grundstück befindet sich in Top Lage im Stadtteil Stellingen, im Norden von Hamburg. Hier entsteht ein neuer Wohnstandort mit 65 Wohneinheiten. Das Architekturbüro Schenk + Waiblinger plant die Wohngebäude mit Mietwohnungen für die MAGNA Immobilien

Vom neuen Baufeld ist man nicht nur nah am Zentrum von Hamburg, sondern auch am Entwicklungsgebiet „Neue Mitte Altona“. Der Bauantrag wird in Kürze gestellt, so dass zeitnah mit der Realisierung des Bauvorhabens begonnen werden kann.