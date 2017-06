Startseite > News > Mindspace bezieht neue Flächen in München

München: Cushman & Wakefield hat die Mindspace Germany GmbH als neuen Mieter an die Bayerische Hausbau vermittelt. Mindspace mietet 2.200 qm am Salvatorplatz 3. Im Herbst/Winter 2017 wird das Unternehmen vier Etagen Coworking Space am Salvatorplatz eröffnen.

Es ist bereits der zweite Standort von Mindspace in München. Cushman & Wakefield hatte im Dezember 2016 rund 1.600 qm im Kustermann-Haus, Viktualienmarkt 8, an den Anbieter von Coworking Space vermittelt.