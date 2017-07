Startseite > News > Möbel-Discounter POCO mietet 4.500 qm Flächen in Böblingen

Möbel-Discounter POCO mietet 4.500 qm Flächen in Böblingen

Böblingen: Die POCO Einrichtungsmärkte GmbH hat in Zusammenarbeit mit Realogis einen langfristigen Mietvertrag über 4.610 qm Fläche in Böblingen abgeschlossen. Die Flächen in der Hanns-Klemm-Straße teilen sich auf in 4.430 qm hochwertige Hallen- sowie 80 qm Bürofläche, hinzukommen 100 qm Freifläche.

Die Einheit ist Teil eines insgesamt knapp 24.000 qm großen Gewerbekomplexes im Gewerbegebiet Böblingen-Hulb. Eigentümer der Liegenschaft ist die Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG.