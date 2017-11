Startseite > News > MOMENI Gruppe verkauft THREE GEORGE in Düsseldorf

MOMENI Gruppe verkauft THREE GEORGE in Düsseldorf

Düsseldorf: Die MOMENI Gruppe hat das Bürohochhaus THREE GEORGE an der Kaiserswerther Straße an einen von AMUNDI REAL ESTATE verwalteten französischen Fonds veräußert. Hauptmieter in dem von dem international renommierten Stararchitekten Hadi Teherani entworfenen, LEED-Gold-zertifizierten Bürohochhaus mit ca. 14.000 qm sind u. a. APOprojekt, SThree, Tiger of Sweden und Collection BC.

Die Verkäuferin wurde von Jebens Mensching LLP beraten. Die Käuferin wurde von LPA Rechtsanwälte sowie BlueImvest beraten.