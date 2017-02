Startseite > News > MPC Capital erwirbt sechs weitere Bürogebäude aus „Transit“-Portfolio

MPC Capital erwirbt sechs weitere Bürogebäude aus „Transit“-Portfolio

Hamburg/Amsterdam: Die niederländische Tochtergesellschaft des Asset- und Investment-Managers MPC Capital AG, „Cairn Real Estate„, hat in Kooperation mit einem internationalen institutionellen Investor sechs Value-add-Immobilien in mittelgroßen niederländischen Städten erworben. Das Teilportfolio setzt sich aus sechs Bürogebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von 63.400 qm zusammen, die direkt an Bahnstationen in den niederländischen Städten Hoofddorp, Maastricht, Zwolle, Zaandam, Amersfoort und Hengelo liegen.

Alle Portfolioobjekte befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Der Großteil der Immobilien beherbert eine vielfältige Mischung von hochwertigen Mietern. Im Durchschnitt sind etwa 60% der Bürofläche vermietet. Der Kaufpreis für das Portfolio lag bei rund 60 Mio. Euro.