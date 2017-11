Startseite > News > PROJECT Immobilien Wohnen AG: 39 neue Eigentumswohnungen in Berlin-Friedenau: Verkaufsstart für „Maison VIKTORIA“

PROJECT Immobilien Wohnen AG: 39 neue Eigentumswohnungen in Berlin-Friedenau: Verkaufsstart für „Maison VIKTORIA“

Berlin: Im Ortsteil Friedenau startet PROJECT Immobilien am kommenden Wochenende den Verkauf des Neubaus „Maison VIKTORIA“. In energieeffizienter KfW-55-Bauweise entstehen in der Varziner Straße 16, 17 insgesamt 39 hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen. Das rund 1.745 qm große Grundstück befindet sich inmitten einer größtenteils unter Denkmalschutz stehenden Nachbarschaft in Friedenau, dem berühmtesten Künstlerviertel der Hauptstadt. Hier errichtet der Projektentwickler und Bauträger ein KfW-55-Mehrfamilienhaus mit sechs Geschossen plus Staffelgeschoss, einer Gesamtwohnfläche von rund 3.150 qm sowie einer Tiefgarage mit 30 Pkw- und zwei Motorradstellplätzen. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2018 geplant.

Der Name der „Maison VIKTORIA“ rührt von der früheren Nutzung des Grundstücks her: Die ehemals dort ansässige Bildgießerei Hermann Noack hat 1954 auf dem Grundstück in der Varziner Straße 16 die Viktoria-Figur der Siegessäule auf dem Großen Stern aufwendig restauriert und neu vergoldet.