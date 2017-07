Startseite > News > publity erwirbt attraktives Büroobjekt in Hamburg für publity Performance Fonds Nr. 7

publity erwirbt attraktives Büroobjekt in Hamburg für publity Performance Fonds Nr. 7

Hamburg: Die publity AG hat als fünftes Objekt im Fonds Nr. 7 ein attraktives Büroobjekt erworben. Die Immobilie wurde im Jahr 1994 als Teil des vierteiligen Ensembles „Willhoop“ errichtet und befindet sich in zentraler, südlicher Lage am Flughafen der Hansestadt.

Die mittlerweile 594. Immobilie im Asset Management-Portfolio von publity hat eine Mietfläche von ca. 3.500 qm und verfügt über 50 Stellplätze im Außenbereich und in einer Tiefgarage. Hauptmieter sind zwei Langzeitmieter, die Dussmann Service Deutschland GmbH sowie die Anwaltskanzlei Seelmaecker & Seelmaecker, die bereits seit 2013 bzw. 2004 Mieter im Objekt sind.

„Die kurze Entfernung zum Flughafen und die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr der neu erworbenen Immobilie sowie die hochwertige und flexible Raumaufteilung macht das Objekt in Hamburg besonders attraktiv für unsere Anleger“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. „Die Hansestadt Hamburg spielt angesichts der großen ansässigen Global Players wie Mercedes Benz eine bedeutende Rolle als Wirtschaftsstandort. Davon werden unsere Investoren mit diesem Objekt profitieren können“, ergänzt Olek.

Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion übernommen, darunter die Projektsteuerung und die Legal Due Diligence. Die albrings + müller ag war verantwortlich für die technische Projektorganisation und die Erstellung der technischen Due Diligence.