publity verzeichnet Vermietungserfolg im Büroobjekt „K-LAN“ in Düsseldorf

Düsseldorf: Die publity AG hat bei der ca. 16.650 qm großen Immobilie „K-LAN“ einen Vermietungserfolg erreicht. Der Immobiliendienstleister und für das Objekt beauftragte Property Manager GCM Gebäude- und Centermanagement GmbH hat einen Mietvertrag ab 01.01.2018 abgeschlossen. Zwar mietet GCM nur rund 400 qm im fast vollständig vermieteten Objekt an, ermöglicht aber damit als Property Manager des Objektes eine direkte Präsenz vor Ort für Bestandsmieter.

Der ganzheitliche Dienstleister vor allem für das gewerbliche Immobilienmanagement ist bereits seit vielen Jahren ein Partner der publity AG und betreut mehrere Objekte im Portfolio als Property Manager. Das Büroobjekt „K-LAN“ wird somit der neue Hauptsitz von GCM.

„Eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern ist charakteristisch für die publity AG. Dass ein langjähriger Partner und Dienstleister in ein Objekt des Immobilienbestandes der publity ziehen möchte, zeigt das Vertrauen in unser Unternehmen“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.