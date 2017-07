Startseite > News > REIM Germany verkauft Pinners Hall in London an Asiaten

London: BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany hat die 10.000 qm große Londoner Büroimmobilie Pinners Hall an einen asiatischen Investor für 100 Mio. Euro verkauft. Das Objekt in Citylage wurde modernisiert und ist aktuell voll vermietet. Zu den Mietern aus der Finanzindustrie gehören die Deutsche Bank, British Bankers Association und die Banco do Brasil. CBRE war im Auftrag von REIM als Makler tätig. Die rechtliche Beratung hat Eversheds Sutherland übernommen.