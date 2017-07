Startseite > News > Rhein-Galerie in Ludwigshafen wird für 10 Mio. Euro umgestaltet

Rhein-Galerie in Ludwigshafen wird für 10 Mio. Euro umgestaltet

Die Rhein-Galerie in Ludwigshafen wird von ECE und Union Investment für 10 Mio. Euro umgestaltet.

Das Investment umfasst insbesondere ein umfangreiches Mall-Refurbishment, eine signifikante Neu- und Umgestaltung des Food Courts und der Außenterrasse sowie eine Optimierung der Außenfassade mit höherer Wiedererkennbarkeit und Fernwirkung. Die verschiedenen Maßnahmen werden stufenweise umgesetzt: Die zu Jahres-beginn begonnene Modernisierung der Außenterrasse zeigt bereits Teile des neuen Designs und soll im Herbst abgeschlossen sein. Jetzt steht als nächster Schritt die Überarbeitung des Food Courts an, mit der Mitte Juli begonnen wird. Es folgen die Arbeiten an der Mall, der Außenfassade und an den umliegenden Bereichen. Das gesamte Projekt soll bis zum Frühjahr 2020 abgeschlossen sein.