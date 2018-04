Startseite > News > Rock Capital Group vermietet Bürofläche an FlixBus in den Hofmann Höfen in München

München: Die Rock Capital Group hat ca. 2.000 qm Bürofläche an die FlixMobility GmbH (FlixBus) in seiner Liegenschaft Hofmann Höfe in München-Obersendling vermietet.

Bei der Liegenschaft Hofmann Höfe handelt es sich um ein ca. 100.000 m² großes Areal im Münchner Süden, dass ursprünglich Teil der ehemaligen Siemensflächen in München-Obersendling war. Das Areal verfügt derzeit über Bürogebäude mit ca. 75.000 qm Büro-, Gastronomie- und Lagerflächen sowie über 1.000 Stellplätzen. Das Grundstück verfügt aktuell außerdem über gewerbliches Baurecht von ca. 155.000 qm und ermöglicht somit noch umfangreiche weitere Bebauungs- und Nachverdichtungsflächen. In der Nachbarschaft der Hofmann Höfe ist mit der Südseite ein vollständiges neues Wohnviertel entstanden. Als direkter Nachbar der Hofmann Höfe entwickelt die Isaria Wohnbau AG seit 2011 das 76 Meter hohe Wohnhochhaus South One.

Die Rock Capital Group wurde von der Rechtsanwaltskanzlei Wagensonner juristisch beraten. Savills betreute FlixMobility GmbH bei der Anmietung.