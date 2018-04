Startseite > News > Schroder Real Estate erwirbt innerstädtischen Logistikpark in Essen

Schroder Real Estate erwirbt innerstädtischen Logistikpark in Essen

Essen: Die Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat einen innerstädtischen Logistikpark mit einer Nutzfläche von rund 26.000 qm für einen Bestandsfonds erworben. Verkäufer ist eine Privatperson. Der Verkäufer wurde bei der Transaktion von ANTEON Immobilien beraten.

Der Logistikpark an der Bamlerstraße 15-17 im Gewerbegebiet Krupp-Gürtel besteht aus mehreren Gebäudeteilen und wurde in drei Abschnitten in den Jahren 1991, 1994 und 2015 erbaut. Die älteren Teile wurden in den Jahren 2015 und 2017 kernsaniert. Das Objekt ist zu 100% vermietet, der WAULT beträgt mehr als 7 Jahre. Hauptmieter ist das mittelständische Logistikunternehmen Van Eupen, das hier seinen Hauptsitz hat.