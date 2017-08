Startseite > News > TLG IMMOBILIEN AG vermietet weitere Flächen im Berliner Büroobjekt Kapweg

Berlin: Mit weiteren Vermietungen von rd. 4.750 qm Bürofläche im Mietobjekt Kapweg 3-5 senkt die TLG IMMOBILIEN AG in diesem Objekt erneut erfolgreich den Leerstand. Die Immobilie wurde Ende 2016 mit rd. 60% Leerstand nach EPRA (ca. 11.000 qm) in den Bestand übernommen. Seither wurden bauliche Maßnahmen zur marktadäquaten Vermietung im Objekt umgesetzt und binnen weniger als 12 Monaten vier Mietverträge über nunmehr rd. 5.900 qm – und damit mehr als der Hälfte der einstigen Leerstandsfläche – geschlossen. Nach der Vermietung an das Bezirksamt und Europcar im ersten Halbjahr 2017 konnten nun auch aus zwei weiteren Verhandlungen erfolgreich Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten geschlossen werden.

Das Bürohaus am Kapweg 3-5 wurde im Jahr 1997 erbaut und verfügt über sieben Etagen mit insgesamt rd. 18.200 qm Mietfläche. Die Flächen sind flexibel als Einzel- oder Großraumbüro gestaltbar. Die Mieterschaft setzt sich derzeit aus Büronutzern und Arztpraxen zusammen.