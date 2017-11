Startseite > News > Winters & Hirsch vermittelt Wohn- und Geschäftshaus mit Rossmann in Krefeld

Krefeld: Winters & Hirsch hat eine in Berlin ansässige Vermögensverwaltung erneut im Rahmen eines Exklusivmandates beim Verkauf eines Wohn- und Geschäftshauses in Krefeld an einen Privatinvestor aus Kleve als Makler beraten. Bei dem vermittelten Wohn- und Geschäftshaus handelt es sich um ein Anlageobjekt in der Schulstraße 4, 6 im Stadtteil Hüls mit dem Drogisten Dirk Rossmann GmbH als Ankermieter.

Das dreigeschossige Wohn- und Geschäftshaus wurde im Jahr 1984/1985 errichtet und verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 1.291 qm mit insgesamt 8 Wohn- und 2 Ladeneinheiten. Auf dem ca. 1.106 qm großen Grundstück befinden sich zusätzlich 3 Garagen und 4 Stellplätze.

Die steuerrechtliche Beratung des Verkäufers erfolgte durch Baker Tilly.