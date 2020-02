Der Immobilienbrief Nr. 468 mit Köln

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert mit Hanau und empfiehlt Gedankenableiter gegen Hysterie. AKK scheint „Der Immobilienbrief“ zu lesen. 3 Tage nach dem letzten Brief warf sie das Handtuch. Röttgen wird’s. Wussten Sie eigentlich, was die Sahara kann? Die Mietpreisbremse kam, um zu bleiben. Aber Sie hat sich wirklich durch die geschürte Hysterie um die Immobilienwirtschaft verdient gemacht. Das sollten wir ihr danken. Ansonsten fühlt sich Werner Rohmert wieder jung. Alles ist heute wieder wie früher. Nie ging es uns besser als heute. Genau wie in den Frühjahren 1993, 2001 und 2008. Diesmal passiert aber nichts, oder? Deshalb sollten Sie jetzt mit einer Anzeige noch die Mipim-Ausgabe unterstützen. (S. 1)