Aquila Capital schließt ersten Mietvertrag für grünen Logistikpark in Spanien ab

Hamburg: Aquila Capital vermietet eine der Logistikhallen des Projekts Illescas Green Logistics Park in Illescas bei Madrid an den spanische Lebensmitteldiscounter DIA, der erster Mieter des neuartigen Logistikkomplexes wird. Aquila Capital hatte im April 2019 den Erwerb der mehr als eine Million Quadratmeter großen Fläche in Spaniens ersten grünen Gewerbepark bekannt gegeben.

Die Vereinbarung mit DIA umfasst die Anmietung von einem Viertel der gesamten, für das Projekt verfügbaren, Logistikimmobilie von 500.000 qm für 25 Jahre. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das erste Quartal 2022 geplant und wird dann zur größten von DIA genutzten Logistikhalle in Spanien werden.