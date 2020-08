Art-Invest Real Estate erwirbt das Wohnbauobjekt Q11 – Leben am Fluss in Sankt Pölten

Sankt Pölten/A: Art-Invest Real Estate hat das Wohnbauobjekt Q11 – Leben am Fluss an der Eckliegenschaft Rennbahnstraße/Willi-Gruber-Straße im Rahmen eines Share Deals von der NOE Immobilien Development GmbH erworben. Es handelt sich um den ersten Bauabschnitt der Quartiersentwicklung Quartier Quadrant, die eine der größten Quartiersentwicklungen im Bundesland Niederösterreich darstellt. Q11 – Leben am Fluss verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 10.411 qm: Insgesamt wurden 160 Wohneinheiten sowie ca. 830 qm Büro- und Einzelhandelsflächen geschaffen. Art-Invest Real Estate wurde bei der Transaktion von Schönherr Rechtsanwälte, OTEREA, TPA Steuerberatung sowie der teamneunzehn-Gruppe beraten. Auf Seiten des Verkäufers war Ernst & Young beratend tätig.