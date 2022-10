Aurelis errichtet Gewerbeneubau im Triebwerk München

München: Die Aurelis Real Estate baut das Triebwerk München als Gewerbestandort für zukunftsorientierte Unternehmen aus. Das Immobilienunternehmen errichtet auf einem Teilbereich des Areals den Gewerbeneubau iWerk, der über eine Gesamtfläche von 15.200 qm verfügt. Diese verteilen sich auf drei Gebäuderiegel, die durch eine diagonale Erschließungsachse miteinander verbunden sind. Das ungewöhnliche Gebäudekonzept wurde speziell für Unternehmen aus den Bereichen Light Industrial, Technologie, Produktion und Forschung entwickelt.

Die drei Gebäudeteile bieten insgesamt rund 8.000 qm Mietfläche für unterschiedliche Gewerbenutzungen. Dazu kommen rund 6.200 qm Büroflächen, rund 600 qm für Gastronomie sowie eine Dachterrasse mit 465 qm. Eine Tiefgarage im Untergeschoss bietet Platz für 164 Stellplätze, Abstellräume für Fahrräder, separate Duschen sowie Ladestationen für Autos und Fahrräder.

Das iWerk wird nach den Plänen des Münchner Architekten Fabian Ochs realisiert. Der Neubau entsteht in prominenter Lage an der Zufahrt in den Gewerbestandort Triebwerk München.

Die Überplanung des Triebwerks München umfasst rund 140.000 qm Nettobauland und mehrere denkmalgeschützte Werkhallen und -gebäude. Einige dieser historischen Bauten wurden bereits revitalisiert und vermietet. Ein Servicezentrum des Autobauers Tesla befindet sich hier ebenso wie der neue Hauptsitz des Luft- und Raumfahrtunternehmens Mynaric. Auch ein Elektrogroßhandel, eine große Digitaldruckerei sowie eine Kletterhalle haben sich angesiedelt.