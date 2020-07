Autobahn GmbH mietet rund 6.800 Quadratmeter in Hannover

Hannover: Die bundeseigene Autobahn GmbH hat rund 6.800 qm Bürofläche in der Gradestraße 18 – 20 in Hannover gemietet. Der neue Standort im Stadtteil Vahrenwald soll ab Anfang kommenden Jahres in Betrieb genommen werden. Das Hamburger Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate war vermittelnd für den Mieter tätig. Die Immobilie gehört zum offenen Spezialfonds „HT Office Top 30“ von Hamburg Trust, vertreten wurde der Eigentümer von der GrayCap Asset Management GmbH. Ab Januar 2021 wird die Autobahn GmbH deutschlandweit für Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen zuständig sein.