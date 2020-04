Aviva Investors erwirbt 40.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum in den Niederlanden

Rotterdam: Aviva Investors, die global tätige Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc, hat für eines ihrer Mandate ein neu gebautes Logistikzentrum in den Niederlanden erworben. Die Immobilie wurde unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gebaut und strebt das BREEAM-Rating „Sehr gut“ an. Das Gebäude befindet sich in der Bosporusstraat 51 auf dem Gelände des Distripark Maasvlakte im Hafen von Rotterdam. Es besteht aus zwei aneinandergrenzenden Logistikhallen mit dazugehörigen Büroräumen und hat eine Gesamtmietfläche von ca. 40.000 qm. Aviva Investors hat die Immobilie als Terminkauf von der Euro-Rijn Group erworben und an Rotterdam Polymer Hub BV, eine Tochtergesellschaft der Euro-Rijn Group, vermietet. Rotterdam Polymer Hub BV hat wiederum einen langlaufenden Mietvertrag für das Logistikzentrum unterzeichnet, um dort die Lagerung und den Vertrieb von Polymeren sicherzustellen. Aviva Investors wurde von M2 Real Estate, DLA Piper und Royal Haskoning DHV beraten. Der Verkäufer wurde von Cushman & Wakefield, Taylor Wessing und Designlogic beraten.