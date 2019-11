Startseite > News > Aviva Investors erwirbt zwei Premium-Logistikimmobilien in den Niederlanden

Niederlande: Aviva Investors hat zwei hochklassige Logistikgebäude für institutionelle Anleger in den Niederlanden von Delin Property erworben. Die Gebäude umfassen zusammen 61.463 qm und befinden sich in Tilburg-Waalwijk und Waddinxveen.

Der Komplex in Waddinxveen weist 44.143 qm Logistikfläche auf. Nahe dem Knotenpunkt der Autobahnen A12 und A20 gelegen, bietet er einen direkten Zugang zum Hafen von Rotterdam und dem deutschen Hinterland sowie nach Amsterdam, Utrecht und Den Haag. Der ursprünglich im Jahr 2011 errichtete Gebäudekomplex ist an einen Logistikdienstleister vermietet. Die zweite Immobilie befindet sich in Tilburg-Waalwijk, das aufgrund seiner strategisch wichtigen Lage zwischen den Häfen Rotterdam und Antwerpen als Top-Logistikzentrum der Niederlande gilt. Das 2014 errichtete Logistikgebäude mit einer Fläche von 17.320 qm ist derzeit vermietet an einen führenden Entwickler und Anbieter mechanischer Verpackungstechnologien und -systeme für Hersteller und Lieferanten.