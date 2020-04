blackolive und Anteon beraten KKH exklusiv bei Anmietung von rund 3.800 Quadratmeter

Frankfurt: Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) verlängert ihren Mietvertrag im „Colosseo“ am Walther-von-Cronberg-Platz 2. Im Zuge dessen wurde die Mietfläche auf rund 3.800 qm erweitert. Bei der Beratung setzte KKH auf das Netzwerk der German Property Partners (GPP): Neben blackolive war auch Anteon Immobilien (Düsseldorf) beratend tätig.Im „Colosseo“ beträgt die gesamte Mietfläche von KKH zukünftig rund 3.800 qm. Die Krankenkasse mit Hauptsitz in Hannover suchte in Frankfurt zusätzliche Flächen.