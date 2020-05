Blackolive vermittelt Büroflächen an das private Vermögensmanagement der BW-Bank

Frankfurt: Die auf high-net-worth individual spezialisierte Key Account Sparte der BW-Bank, hat im Zuge einer Expansion das 35. Obergeschoss mit ca. 550 qm im Skyper, Taunusanlage 1 angemietet. Eigentümerin des Skypers ist die Allianz Real Estate Germany GmbH. Die BW-Bank wurde von blackolive, Mitglied von German Property Partners (GPP), mithilfe der Move vs. Stay-Analyse umfassend zu den Opportunitäten am Markt und den anschließenden Verhandlungen unterstützt. Der Skyper mit seinen 39 Etagen bietet eine grenzenlose 360 Grad Panorama-Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Von den international renommierten JSK Architekten in 2005 errichtet, gehört der 153 m hohe Turm mit seiner unverwechselbaren Form zum festen Bestandteil der Frankfurter Skyline