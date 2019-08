Startseite > News > BNP Paribas Real Estate erweitert Industriegeschäft in Süddeutschland

Frankfurt: BNP Paribas Real Estate baut seine Industriegeschäfte im Großraum Süddeutschland aus. Michael Tomitzek (39) wird diese Aufgabe übernehmen und als neuer Head of Industrial Services South Germany großvolumige Logistiktransaktionen in Bayern und Baden-Württemberg realisieren sowie neue Marktpotenziale erschließen. Dabei wird der Immobilienökonom eng mit den Industrie-Teams in München und Stuttgart zusammenarbeiten. Michael Tomitzek ist seit neun Jahren bei BNP Paribas Real Estate tätig, seit 2014 leitete er die Münchener Industrie-Abteilung des Unternehmens.

Sein Nachfolger als Director Industrial Services in der bayerischen Landeshauptstadt wird Benjamin Betz (31). Er war zuvor Associate Director Industrial Services und ist seit 2010 bei BNP Paribas Real Estate.