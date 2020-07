Regus mietet 2.000 Quadratmeter im Projekt „GIRO“ von PROJECT Immobilien Gewerbe AG

Teltow: Der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien Gewerbe AG hat einen neuen Mieter für sein Gewerbeprojekt „GIRO“ gefunden. Die International Workplace Group (IWG) hat einen Mietvertrag über rund 2.000 qm in dem noch im Bau befindlichen Projekt im „Techno Terrain Teltow“ unterzeichnet. Voraussichtlich im dritten Quartal 2020 sollen die Flächen an IWG zum Betrieb eines Coworking-Centers der Marke „HQ“ übergeben werden. Mit dem jetzigen Vertragsabschluss sind die Büroflächen im „GIRO“ nun zu gut 25% vermietet. IWG wurde im Anmietungsprozess von BNP Paribas Real Estate betreut. Insgesamt entstehen auf dem Grundstück in der Rheinstraße 11 rund 9.000 qm Mietfläche. Im 600.000 qm großen „Techno Terrain Teltow“ sind mittlerweile mehr als 210 Unternehmen angesiedelt, darunter zahlreiche Firmen aus der Medizintechnik und Mikroelektronik.