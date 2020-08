CA Immo schließt Betreibervertrag für Quartiersgarage im Zollhafen Mainz

Mainz: CA Immo hat mit der PMG Parken in Mainz GmbH einen Betreibervertrag über die rd. 12.400 qm BGF große Quartiersgarage im Zollhafen Mainz geschlossen. Das Parkhaus wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres von CA Immo fertiggestellt und ca. 400 PKW-Stellplätze umfassen. Das Investment der CA Immo beträgt rd. 6,7 Mio. Euro. Die Quartiersgarage entsteht im nördlichen Bereich des Zollhafen Mainz direkt an der Inge-Reitz-Straße und wird der Öffentlichkeit zugängig sein. Der architektonische Entwurf der Fassade der Quartiersgarage stammt von YES ARCHITECTURE.