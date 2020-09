Catella Modernes Wohnen kauft in Berlin und Hamburg für über 90 Mio. Euro

Hamburg/Berlin: Catella Real Estate AG hat als KVG-Plattform zwei Wohnimmobilienobjekte erworben. Mit diesen beiden Transaktionen erhöht sich das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds Catella Modernes Wohnen auf 300 Mio. Euro. Der Kaufpreis für die Projektentwicklung in Berlin-Marzahn beträgt ca. 50 Mio. Euro. Es werden 279 moderne, flexible 1-2 Zimmer Wohnungen errichtet sowie eine Gewerbeeinheit, bei einer Gesamtmietfläche von 9.845 qm. Darüber hinaus sind verschiedene Gemeinschafts- und Dienstleistungsflächen vorgesehen. Bei der Verkäuferin handelt es sich um die Livos-Gruppe.

In Hamburg konnte für den Fonds eine Bestandsimmobilien für über 40 Mio. Euro angekauft werden. Das in der südlichen Neustadt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hamburgs Wahrzeichen, der Hauptkirche Sankt Michaelis (Michel), gelegene Gebäudeensemble Herrengraben schliesst mit seinen 184 Wohneinheiten (8.900 qm) unmittelbar an das Portugiesenviertel an.