Centerscape erwirbt zwei Lebensmittelmärkte in und bei Dresden

Dresden: Centerscape hat zwei Lebensmittelmärkte in der Dresdner Innenstadt sowie an der Stadtgrenze zu Dresden in Heidenau erworben. Die rechtliche Beratung erfolgte durch die Rechtsanwaltskanzlei Bissel & Partner aus Erlangen.

Bei dem Objekt in Heidenau handelt es sich um einen ALDI Nord Discounter. Der Markt wurde im November 2019 eröffnet und verfügt über 90 Parkplätze auf einem über 5.700 qm großen Grundstück. Die Mietfläche beträgt 1.460 qm. Der Ankauf erfolgte von einem Dresdner Entwickler und Bauträger.

Die zweite Immobilie wurde als Teileigentumsobjekt erworben und liegt sehr zentral im Dresdener Stadtteil Johannstadt/Strießen mit über 20.500 Einwohnern im Umkreis von 1 km. Ankermieter ist ein Penny Markt mit angrenzender Bäckerei/Metzgerei auf über 900 qm. Verkäufer war in diesem Fall eine Privatperson.