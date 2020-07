Clifford Chance berät ORPEA bei Verkauf und Zurückmietung von acht deutschen Pflegeheim-Immobilien

Frankfurt: Clifford Chance hat ORPEA, ein weltweit führendes Unternehmen in der Langzeitpflege, beim Verkauf und der Zurückmietung eines Portfolios von acht Pflegeheim-Immobilien in Deutschland rechtlich beraten. Erwerber ist das in Frankreich börsennotierte Immobilienverwaltungs- und -entwicklungsunternehmen Icade, das auch in Gesundheitseinrichtungen investiert.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

ORPEA hat die meisten der acht Pflegeheim-Immobilien selbst entwickelt und wird sie weiterhin betreiben. Vier der acht Immobilien sind noch im Bau und sollen im 2. Halbjahr 2020 fertiggestellt werden. Für alle Immobilien wurden neue Mietverträge zwischen Icade und ORPEA abgeschlossen.