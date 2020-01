Startseite > News > Dachser mietet Logistikfläche im Verdion Airpark Berlin

Berlin: Verdion hat ein 10.000 qm großes Distributionszentrum im Verdion Airpark Berlin in Schönefeld an das Logistikunternehmen Dachser SE vermietet. Mit der Anmietung erweitert Dachser seine Warehousekapazitäten in den Bereichen Lebensmittel- und Industrielogistik in der Region Berlin-Brandenburg. 2016 hatte das Unternehmen bereits rund 5.000 qm in ersten Gebäudeteil des Verdion Airpark Berlin angemietet.

Das an Dachser vermietete Gebäude ist Teil der dritten und letzten Bauphase des Verdion Airpark Berlin. Vier weitere Logistikgebäude mit jeweils 5.000 qm werden das Ensemble nach geplanter Fertigstellung 2020 komplettieren. Insgesamt verfügt der Park über 80.000 qm Fläche. Weitere Mieter sind der Lebensmittel-Lieferservice Bringmeister, das Metallindustrieunternehmen PUK, die DÜRKOP GmbH, ein Ersatzteilversorger für Marken-Werkstätten, und Streiff & Helmold, ein Dienstleister für den Schienenverkehr.

Der Verdion Airpark Berlin wird von PATRIZIA finanziert.