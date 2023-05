ABG: T-Systems mietet Topetagen im BERLINERHAUS in Wolfsburg

Wolfsburg: T-Systems zieht ins BERLINERHAUS. Das hat der Eigentümer des Office-Towers am Mittellandkanal, ein Joint Venture aus der ABG Real Estate Group und dem Wolfsburger Familienunternehmen Hecker GmbH, bekanntgegeben. T-Systems siedelt auf insgesamt rund 2.250 qm Experten seiner Automotive-Sparte an. Die gemieteten Flächen reichen vom 8. bis zum obersten, 11. Stock des BERLINERHAUSES und bestechen durch eine zweigeschossige Skylounge, eine Dachterrasse sowie ein variables Raumkonzept mit einem Mixtum an offenen Büroflächen, Besprechungsräumen und Einzelbüros, das alle Formen der „New Work“ ermöglicht. Außerdem enthält der Mietvertrag auch 40 Kfz-Stellplätze. Die Übergabe der Geschäftsräume an den neuen Mieter ist für Ende des Jahres geplant.