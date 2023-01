Accenture mietet Flächen in der „Macherei Berlin-Kreuzberg“

Berlin: Accenture mietet 4.700 qm Bürofläche im neu entstehenden M40, einem der drei Gebäude des Quartiers „Macherei Berlin-Kreuzberg“ der Art-Invest Real Estate am Halleschen Ufer. Damit sind sie der erste Büromieter in dem neuen Objekt, das im Sommer 2024 fertiggestellt wird.

Das M40 ist bislang das größte in der Entwicklung befindliche Holz-Hybrid-Gebäude in Deutschland. Insgesamt entstehen in der „Macherei Berlin-Kreuzberg“ rund 66.000 qm vermietbare Fläche für Büro, Geschäfte und Einzelhandel, Restaurants, Co-Working und ein Fitnessstudio. In dem neuen Quartier werden rund 3.000 Menschen arbeiten können. Neben dem M40 entwickelt Art-Invest Real Estate auf dem Grundstück das M60, das einen klimaneutralen Betrieb ermöglichen wird. Herzstück des Quartiers ist das Bürohochhaus M50. Für die Entwicklung des Gebäudes wird das ehemalige Postscheckamt ökologisch von Grund auf revitalisiert.

CBRE war für den Mieter beratend tätig.