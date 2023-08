Landshut : Ein lokaler lokalen Bauträger verkauft zwei voll vermieteten Gebäude mit rd. 6.000 qm vermietbarer Fläche in Landshut an einen institutionellen Investor. Die Objekte wurden 2020 und 2023 auf einem 7.500 qm großen Grundstück in einem neu ausgewiesenen Gewerbegebiet erstellt. Aigner Immobilien vermittelte.