Düsseldorf : Die Anex Tour GmbH verlängerte ihren Mietvertrag über rund 1.200 qm im Büropark LaVie in Düsseldorf. Das 2001 erbaute Büroobjekt verfügt über fünf- bis siebengeschossige Gebäudeteile. Die DIC Asset AG managt es für Dritte. Die Berater von BNP Paribas Real Estate waren in Form eines „stay vs. move“ Mandates vom Mieter beauftragt.