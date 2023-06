Art-Invest Real Estate und GALERIA Karstadt Kaufhof sichern Verbleib des GALERIA Warenhauses in Bamberg

Bamberg: Art-Invest Real Estate und GALERIA Karstadt Kaufhof haben einen Mietvertrag für das Warenhaus Grüner Markt 23 geschlossen und somit den Verbleib der Filiale in Bamberg langfristig gesichert.

Die Einigung sieht eine Reduktion und Konzentration der Mietfläche auf circa 12.000 qm im Gebäudeteil Grüner Markt 23 vor und ist damit vollständig an GALERIA Karstadt Kaufhof vermietet. Für den Gebäudeteil am Maximiliansplatz mit rund 10.000 qm Mietfläche, welche im Zuge der Einigung an den Vermieter vollständig zurückgegeben wird, plant Art-Invest Real Estate eine umfassende Repositionierung und führt erste Gespräche mit potenziellen Nachnutzern.

Art-Invest Real Estate wurde von der Kanzlei GSK Stockmann rechtlich beraten. Die Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen und Corelios Real Estate haben auf Seiten GALERIA Karstadt Kaufhof die Verhandlungen begleitet.