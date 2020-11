Deutsche Fonds Holding GmbH verkauft Gebäude Königsallee in Düsseldorf

Düsseldorf : Die Deutsche Fonds Holding GmbH hat das Gebäude „Königsallee 37“ an ein Joint Venture aus Hines und einem deutschen Versorgungswerk verkauft. Die in zentraler Innenstadtlage an gelegene Büro- und Einzelhandelsimmobilie verfügt über rund 34.500 qm Mietfläche und eine Tiefgarage. Die Immobilie wurde für 154,5 Millionen Euro verkauft. Die Transaktion wurde durch BNP Paribas Real Estate GmbH, Düsseldorf, vermittelt. Die Transaktion wurde für DFH durch GSK, Frankfurt am Main, und Grunert Steuerberatung, Duisburg, begleitet. Auf der Käuferseite berieten bei der Akquisition Pöllath & Partners, EY, und CBRE Valteq.