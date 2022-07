Aurelis vermietet in Bremen an Waschanlagenhersteller FWA

Bremen: Die Aurelis Real Estate hat insgesamt 950 qm Hallenfläche an die FWA Waschanlagen & Maschinenbau GmbH vermietet. Zusätzlich wurden circa 260 qm Büro- und 530 qm Außenfläche sowie neun Stellplätze an das seit über 35 Jahren bestehende Unternehmen übergeben. Der Mietvertrag wurde für fünf Jahre geschlossen.

Auf dem knapp 37.000 qm großen Areal in der Holzweide befinden sich insgesamt sieben Hallen. Bereits im Winter 2021 wurde die freistehende Halle 7 auf dem Gelände an die Polygonvatro GmbH vermietet. Kürzlich wurden zudem rund 7.700 qm an die Firma Egbert Wilts, einen Großhändler für Maler und Bodenleger, vermietet.