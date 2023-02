Friedrichshafen: Menold Bezler hat eine Gesellschaft der Unternehmerfamilie Müller bei der Vermietung einer bisher als Autohaus genutzten Büroimmobilie an die ZF Friedrichshafen AG beraten. Bisherige Nutzerin der Flächen war die Autohaus Allrad Müller GmbH, die sich künftig auf den Standort in der Donaustraße konzentrieren wird. Das Objekt mit 4.050 qm Büro-, Labor- und Werkstattfläche inklusive PKW-Stellplätzen befindet sich in der Allmannsweiler Straße 75.