BVT USA-Fonds erzielen Verkaufserfolg in Orlando, Florida

München: Die BVT Unternehmensgruppe gibt den Verkauf der 285 Class-A Apartments umfassenden Projektentwicklung „Alta at Health Village“ in Orlando, Florida, USA, bekannt. Die Anlage wurde als Co-Investment der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG verwalteten Investmentgesellschaft BVT Residential USA 11 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (Publikums-AIF) und der BVT-Gesellschaft BVT Residential USA 14 L. P. (institutionelles Einzelmandat) realisiert. Nach planmäßiger Fertigstellung und Vermietung wurde die Anlage Ende 2022 für 107 Mio. USD an eine US Real Estate Investmentgesellschaft veräußert. Der erzielte Verkaufspreis lag rund 12 Mio. USD bzw. gut 12% über der prospektierten Mid-Case-Verkaufsprognose.

Die Apartmentanlage „Alta at Health Village“ umfasst eine Wohnfläche von rund 30.000 qm mit 285 Wohnungen, verteilt auf sieben Stockwerke, sowie 383 Stellplätze. Realisiert wurde die Entwicklung, Vermietung und erfolgreiche Veräußerung von „Alta at Health Village“ über den Zeitraum Dezember 2019 bis Dezember 2022, zusammen mit einem langjährig etablierten US Joint-Venture-Partner.