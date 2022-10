AVENTOS vermietet in Fürstenfeldbruck Gewerbefläche an Proton Motor Fuel Cell

Fürstenfeldbruck: AVENTOS hat in einem Gewerbeareal 13.500 qm an die Proton Motor Fuel Cell GmbH vermietet. Proton Motor wird die Flächen, die es im zweiten Quartal 2023 beziehen will, als neuen Produktionsstandort nutzen. Bei der Vermietung war BNP Paribas Real Estate vermittelnd tätig.

Ein Joint-Venture von AVENTOS und einem globalen Investment- und Assetmanager hatte das Areal Mitte 2022 von der Singulus Technologies AG erworben. Ende 2022 wird Singulus die Bestandsflächen verlassen. Das insgesamt 26.500 qm große Grundstück bietet ein darüber hinaus ein Nachverdichtungspotenzial von noch zur Vorvermietung zur Verfügung stehenden 2.700 qm, das AVENTOS in den kommenden Jahren realisieren möchte.

Die 2009 errichtete Liegenschaft mit circa 125 Pkw-Stellplätzen befindet sich in der Fraunhoferstraße 9 am Rande des Industrie- und Gewerbegebiets „Hasenheide-Nord“.