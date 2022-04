Berlin/ Göteburg: Barings kauft ein 34.000 qm großes Logistik-Entwicklungsprojekts in Göteborg für 52,4 Mio. Euro von und NCC. Das Objekt wird in unmittelbarer Nähe des Hafens und der örtlichen Autobahnen realisiert, 29 Laderampen, gute Außenmanövrierflächen sowie gute Raumhöhen bieten und kann in bis zu vier Mieteinheiten aufgeteilt werden. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Zudem vermietet Barings für seinen zweiten Value-Add-Immobilienfonds, BREEVA II, zwei Vorvermietungen über insgesamt 32.000 qm. In Göteborg mietet die Pmflex Group Northern Europe AB langfristig 14.255 qm in Bäckebol 107:11. In Kamaxeln 3 in Helsingborg mietet NTEX Inrikes AB langfristig 18.200 qm. Mit diesen Vorvermietungen in dem im Jahr 2021 erworbenen Portfolio von ca. 128.000 m² steigt der Anteil der vorvermieteten Fläche nun auf 60 %.