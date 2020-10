Becken verkauft Projektentwicklung „Yours“ in Hamburg-Wandsbek an HanseMerkur Grundvermögen

Hamburg : Becken schloss einen Vertrag für den Verkauf der Projektentwicklung „Yours“ im Rahmen eines Forward Deals mit der HanseMerkur Grundvermögen AG ab. Zum 30. Juni 2021 soll das Objekt fertiggestellt sein. Becken errichtet in Zusammenarbeit mit Schenk und Fleischhaker Architekten und dem Bauunternehmen Ditting GmbH & Co. KG insgesamt 5.735 qm Mietfläche im „Yours“. Im Erdgeschoss sind zehn Gewerbeeinheiten mit 1.235 Quadratmeter vorgesehen. Auf Verkäuferseite wurde die Transaktion von BNP Paribas Real Estate begleitet. Als Rechtsberater agierten trûon Rechtsanwälte LLP.