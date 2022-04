BEOS AG entwickelt Neubau mit 30.000 Quadratmetern Mietfläche

Berlin: In der Wagner-Régeny-Straße in Adlershof entsteht eine Unternehmensimmobilie für Siemens Mobility, die Forschung, Entwicklung, Fertigung und Verwaltung vereint. Für das Projekt wird eine DGNB-Gold-Zertifizierung angestrebt.

Siemens Mobility konsolidiert zwei ihrer bestehenden Niederlassungen innerhalb von Berlins Südosten und verlegt voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 seinen Entwicklungs- und Produktionsstandort in Deutschlands größten Wissenschafts- und Technologiepark. Der Neubau an der Wagner-Régeny-Straße wird auf über 30.000 qm Büro-, Produktions- und Lagerflächen vereinen. Während die BEOS AG als einer der führenden Projektentwickler und Asset Manager von Unternehmensimmobilien in Deutschland für die Realisierung zuständig ist, fungiert Swiss Life Asset Managers als Investor. Für das rund 26.500 qm große Grundstück wurde ein Erbbaurechtsvertrag über eine Laufzeit von 65 Jahren mit dem Land Berlin geschlossen. Der Baubeginn ist für 2023 geplant, die Entwurfsplanung stammt vom Generalplaner HENN.

Aktuell sitzt Siemens Mobility vorrangig in der Elsenstraße 87-96, ebenfalls in einem von der BEOS gemanagten Objekt. Durch den langfristigen Mietvertrag und den damit einhergehenden Umzug in den Neubau werden zukünftig unterschiedlichste Geschäftsprozesse und insgesamt rund 1.200 Mitarbeitende an einem gemeinsamen Standort vereint. Hierfür entstehen rund 15.000 qm Büro-, Konferenz- und Laborflächen sowie über 15.000 qm für die Nutzungen Produktion und Lager. Hinzu kommen über 7.000 qm Außenflächen sowie 140 Stellplätze.