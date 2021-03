BNP Paribas Real Estate vermittelt drei Abschlüsse an IT-Dienstleister

Leipzig: BNP Paribas Real Estate vermittelte erfolgreich drei Mieter aus der IT-Branche in der Messestadt. Die Abschlüsse im Einzelnen:

Das Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen adesso SE erweitert seine Präsenz um einen zweiten Standort: In der Klostergasse 14 mieteten die Dortmunder aktuell 580 qm Bürofläche und sind alleiniger Nutzer in dem Neubauprojekt, was damit komplett vermietet ist.

Bereits Ende Februar hat die Natuvion GmbH ihre Flächen in der Schloßgasse 6–8 bezogen. Auf rund 175 qm arbeitet das Unternehmen zukünftig nahe des Wilhelm-Leuschner-Platzes.

In der Ritterstraße 30–36 hat die avodaq AG 185 qm angemietet. Mit den Räumlichkeiten in der Leipziger Innenstadt erschließt avodaq den insgesamt zehnten Standort und setzt weiter auf Expansion.