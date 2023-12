BNP Paribas Real Estate vermittelt vier neue Mieter in der Leipziger City

Leipzig: Im denkmalgeschützten Barthels Hof in der Hainstraße 1–3 / Kleine Fleischergasse 2 / Markt 8 mieteten in den vergangenen Wochen vier Unternehmen insgesamt rund 600 qm Bürofläche über BNP Paribas Real Estate in enger Zusammenarbeit mit der Kriton Immobilien GmbH, die das Objekt als Asset Manager betreut. Die Abschlüsse im Einzelnen:

Rd. J300 qm mietet die BSH GmbH & Co. KG. Quattron mietet rd. 140 qm Bürofläche im Objekt. Die Unternehmensberatung wird die Räumlichkeiten im Januar kommenden Jahres beziehen. Über 80 qm mietet die WSP Wintzer Stauffenberg Pekruhl GmbH. Die Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzlei hat ihre neuen Räumlichkeiten im Sommer bezogen. Ebenfalls gut 80 m mietet die Netzberater UG. Auch sie haben die Flächen im Sommer bezogen.