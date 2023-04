BNP Paribas REIM Germany verkauft Wiener InnoPlaza

Wien: BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany hat den Bürokomplex InnoPlaza an die ARE Austrian Real Estate für den Next Estate Income Fund II verkauft. Das Gebäude am Wienerberg ist aktuell von großen Unternehmen sowie an zwei Mietparteien aus dem behördlichen und öffentlich-rechtlichen Bereich vermietet, die durchschnittliche Restlaufzeit der Verträge liegt bei rund sieben Jahren. Das InnoPlaza wurde 2019 errichtet und bietet den Nutzern mehr als 18.000 qm Fläche. Das Gebäude an der Lehrbachgasse verfügt zudem über eine LEED Platinum-Zertifizierung.

Als Berater waren CBRE sowie OTTO Immobilien vermittelnd tätig.