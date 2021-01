BNP Paribas REIM kauft Büroimmobilie in Berlin-Schöneberg von Art-Invest Real Estate

Berlin: BNP Paribas Real Estate Investment Management Deutschland hat für den Real Value Fund eine Büroimmobilie in Schöneberg erworben. Verkäufer des Objekts an der Ecke Akazienstraße/Hauptstraße ist Art-Invest Real Estate. Die fünfgeschossige Immobilie wurde im Jahr 1956 erbaut und von 2015 bis 2020 schrittweise durch den Verkäufer saniert und modernisiert. Von der Gesamtmietfläche von knapp 3.700 qm entfallen gut 3.000 qm auf Büro- und Praxisflächen. Den aktuell sechs gewerblichen Mietern stehen insgesamt 32 Parkplätze in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung. Das Objekt ist mit rund 93% nahezu vollständig vermietet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt 5 Jahre (WALT). Berater des Käufers war Hogan Lovells und CBRE. Es handelte sich um eine Off-Market-Transaktion