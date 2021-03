Bremen : Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG hat eine Logistikfläche mit rund 4.060 qm am Standort Arster Hemm in Bremen-Arsten vermittelt. Der neue Mieter ist in den Geschäftsfeldern Schifffahrt, Stauerei/Hafenumschlag, Transportlogistik/Spedition, Versandhandel und Touristik tätig und deutschlandweit an fünf Standorten vertreten. Vermieter ist die SEATRADER Speditionsgesellschaft mbH, die einen Teil der Liegenschaft untervermietet.