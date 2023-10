BVT Residential USA-Publikumsfonds investiert in Apartment-Projektentwicklung in Massachusetts

München: Die BVT Unternehmensgruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG die Projektentwicklung „The Residences on Canal Street “ mit 250 Class-A-Wohnungen in Salem, Massachusetts, erworben. Die Investition erfolgte für das von derigo verwaltete Investmentvermögen BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („BVT Residential USA 17“). Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen dieses Projekts beträgt 100 Mio. USD, davon 41,2 Mio. USD Eigenkapitalanteil des Investmentvermögens.

Die Apartmentanlage ist als Ensemble von fünf Gebäuden mit jeweils 3 bis 4 Stockwerken geplant. Sie wird neben 250 hochwertig ausgestatteten Wohnungen auch die für die Class-A-Kategorie üblichen Gemeinschaftseinrichtungen wie Swimmingpool, Clubhouse, Smart Offices und Fitnessraum sowie eine großzügig bemessene Zahl an Parkplätzen umfassen. Der Baustart ist für Anfang 2024 geplant, die Fertigstellung für Anfang 2026. Partner und Projektentwickler ist Criterion Development Partners.