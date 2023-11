BVT mit neuem Multi-Asset-Publikumsfonds

München: Die BVT Unternehmensgruppe startet mit der BVT Concentio Vermögensstrukturfonds IV GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („BVT Concentio IV“) den Vertrieb eines weiteren Publikumsfonds der Concentio Serie. Der AIF wird von der BVT-Tochtergesellschaft derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet. Als Dachfonds investiert er in professionell ausgewählte Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen aus den Assetklassen Immobilien, Private Equity, Erneuerbare Energien und Infrastruktur. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in den Zielregionen Europa und Nordamerika zu investieren. Der BVT Concentio IV bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und strebt eine Allokation an, bei der mindestens 51% der Investitionen auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind. Der Investitionsfokus liegt auf institutionellen Zielfonds, die für private Anleger aufgrund von Eintrittsbarrieren sonst nicht zugänglich sind. Eine Beteiligung ist ab 10.000 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag möglich.